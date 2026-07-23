Collegno ricorda l’agente Francesco Imprezzabile: un minuto di silenzio in Consiglio Comunale

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale prima della pausa estiva, svoltasi il 16 luglio, l'amministrazione comunale e il Corpo di Polizia Locale di Collegno hanno voluto dedicare un momento di ricordo a Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia Locale di Milano tragicamente scomparso il 22 giugno scorso durante lo svolgimento del proprio servizio.

Francesco Imprezzabile aveva 39 anni. Ha perso la vita in un incidente mentre era impegnato nell'inseguimento di un'automobile che non si era fermata a un posto di controllo. La sua moto è rimasta coinvolta nell'incidente che gli è costato la vita.

Il Consiglio Comunale, su indicazione della Conferenza dei Capigruppo che si è espressa all’unanimità, ha osservato un momento di raccoglimento in memoria dell'agente, esprimendo la vicinanza dell'intera comunità collegnese ai familiari, ai colleghi della Polizia Locale di Milano e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Anche la Polizia Locale di Collegno ha partecipato al ricordo, rendendo omaggio a un collega che ha perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, a testimonianza dell'impegno quotidiano e del senso di responsabilità con cui gli operatori di Polizia Locale svolgono il proprio servizio al fianco dei cittadini.

“Il ricordo di Francesco Imprezzabile rappresenta un momento di riflessione sul valore del servizio pubblico, sul coraggio e sulla dedizione di chi opera ogni giorno per garantire la sicurezza della collettività” ha dichiarato il sindaco della Città di Collegno, Matteo Cavallone.

“I momenti di cordoglio seguiti al sacrificio di Francesco, ancora una volta, hanno dimostrato che la Polizia Locale italiana, primo presidio di legalità e sicurezza nelle nostre città, è una comunità professionale sicuramente frammentata, a volte disomogenea, ma capace di ritrovarsi unita nel riconoscimento del servizio, del rischio e della dignità istituzionale” commenta il Comandante della Polizia Locale di Collegno, Claudio Galletta.

“Troppo spesso si dimentica che le donne e gli uomini della Polizia Locale sono chiamati ogni giorno a intervenire in situazioni complesse e potenzialmente pericolose, mettendo al servizio della comunità professionalità, equilibrio e, non di rado, la propria stessa incolumità. Il sacrificio dell'agente Imprezzabile ci richiama al dovere di riconoscere concretamente il valore di chi opera ogni giorno per garantire sicurezza, legalità e tutela dei cittadini. Ringrazio il comandante Claudio Galletta e, con lui, l'intero corpo di Polizia Locale della città di Collegno, che si è unito al Consiglio comunale durante il momento di ricordo” spiega il presidente del Consiglio Comunale, Enrico Manfredi.