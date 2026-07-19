A Collegno la Polizia incontra i cittadini con "E...state con noi"

Nella giornata di oggi, domenica 19 luglio, nell’ambito della 466ª Festa Patronale di San Lorenzo, svoltasi in Piazza Avis a Collegno, la Polizia di Stato ha promosso l’iniziativa “E…STATE con Noi”, la campagna di sensibilizzazione rivolta a cittadini, famiglie e giovani sui temi della legalità, della sicurezza e della prevenzione.

L’iniziativa, organizzata con l’obiettivo di favorire il dialogo tra cittadini e Istituzioni, ha rappresentato un’importante occasione di incontro con il territorio, consentendo ai visitatori di approfondire, attraverso momenti informativi e dimostrazioni pratiche, le principali attività svolte dalla Polizia di Stato al servizio della collettività.

Nel corso della mattinata, gli operatori della Divisione Polizia Anticrimine hanno illustrato le attività svolte nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, sensibilizzando il pubblico sull’importanza di riconoscere i segnali di comportamenti violenti e promuovendo la campagna permanente “Questo non è amore”, finalizzata a diffondere la cultura del rispetto e a favorire l’emersione delle situazioni di violenza.

Contestualmente, personale della Sezione Polizia Stradale di Torino ha illustrato ad adulti e ragazzi i contenuti della campagna di sicurezza stradale Progetto Icaro. Gli operatori hanno fornito consigli e informazioni sul corretto comportamento da adottare sulla strada, richiamando l’attenzione sul rispetto delle norme del Codice della Strada, sulla tutela degli utenti più vulnerabili, quali pedoni e ciclisti, sul corretto utilizzo di biciclette, monopattini elettrici e ciclomotori, nonché sui rischi derivanti dalla guida distratta e dalla conduzione di veicoli sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.