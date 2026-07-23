Travolto da una moto a San Bartolomeo al Mare, morto bimbo torinese di 6 anni

Non ce l'ha fatta il bimbo torinese di 6 anni investito nel tardo pomeriggio di ieri a San Bartolomeo al Mare mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il piccolo, arrivato in condizioni disperate all'ospedale Gaslini di Genova, è deceduto dopo il ricovero in terapia intensiva, dove era stato ricoverato in prognosi riservata.

La corsa disperata al Gaslini

Il bambino, in vacanza nel Golfo Dianese con la famiglia, era stato travolto da una moto mentre attraversava la via Aurelia, all'incrocio con via Corsica, nei pressi di Largo dei Giardini. A seguito del violento impatto, il piccolo era caduto pesantemente sull'asfalto, riportando gravi ferite, numerose escoriazioni e soprattutto un grave trauma cranico.

Il bambino era stato trasferito d'urgenza dall'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco all'ospedale pediatrico genovese in condizioni critiche. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Diano Marina. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per chiarire le responsabilità dell'accaduto.

Indagato per omicidio stradale

Il conducente della moto è stato sottoposto agli accertamenti previsti per verificare l'eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti ed è ora indagato per omicidio stradale. Le verifiche proseguiranno per stabilire la dinamica precisa dell'investimento e le cause che hanno portato al tragico epilogo.

L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo si unisce al cordoglio della famiglia del bambino deceduto: "Ci uniamo al dolore dei suoi genitori e chiediamo alle attività commerciali della cittadina di sospendere le attività domani, venerdì 24 luglio, dalle 9 alle 10, in segno rispetto per la famiglia”.