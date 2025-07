Disagi per chi si sposta a Torino sud: lavori ai binari, il 4 diventa navetta bus

Disagi per chi stasera e domani sera di sposta nella zona di Torino sud. Da ieri sono infatti in corso i lavori per il livellamento dei binari in corso Unione Sovietica, nel tratto compreso tra piazzale San Gabriele da Gorizia e corso Tazzoli.

Navette sostitutive

Per questo motivo mercoledì e giovedì sera, dalle 22 al termine del servizio, i tram della linea 4 saranno limitati all'altezza di via Filadelfia. Saranno in servizio navette bus sostitutive nel tratto corso Unione Sovietica angolo via Filadelfia – strada del Drosso e viceversa.

La fermata di interscambio tra i due mezzi è la n. 2534 “Filadelfia” all'angolo con piazzale Gabriele da Gorizia.