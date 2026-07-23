Corso Racconigi cambia volto: partono i lavori sul manto stradale

Nuovo cantiere per la manutenzione straordinaria delle strade torinesi. Sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale in corso Racconigi, all’angolo con corso Peschiera, in direzione Santa Rita, nell’ambito del piano di interventi sostenuto dalla Fondazione Crt per migliorare la qualità e la sicurezza della nostra viabilità.

L’intervento interessa uno degli assi più utilizzati della zona ovest della città, quotidianamente attraversato da migliaia di automobilisti, mezzi pubblici e ciclisti, e punta a restituire una carreggiata più regolare e sicura dopo anni di usura.

Un altro tassello

Il cantiere rientra nel programma di manutenzioni straordinarie finanziato grazie al sostegno della Fondazione Crt, che ha permesso alla Città di Torino di accelerare una serie di interventi diffusi sul territorio.

Il piano, inserito nel progetto “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, prevede una lunga serie di lavori dedicati alla riqualificazione dello spazio pubblico, con particolare attenzione a strade, marciapiedi e aree urbane che necessitano di interventi strutturali.

Negli ultimi mesi sono stati diversi i quartieri coinvolti, da Santa Rita alla Crocetta, passando per altre zone della città interessate da cantieri programmati per migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi.

Il rifacimento del tappetino stradale consentirà di eliminare ammaloramenti, avvallamenti e irregolarità della pavimentazione, restituendo maggiore comfort di guida e condizioni migliori per tutti gli utenti della strada.