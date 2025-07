Feste abusive al parco della Pellerina, 15 sanzioni in appena 5 giorni

Le segnalazioni di feste non autorizzate al parco della Pellerina continuano a far discutere. A sollevare il caso è stato Carlo Morando, capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, che ha presentato un’interpellanza al Sindaco per chiedere chiarimenti sulla gestione dei raduni spontanei, in particolare quelli organizzati da gruppi sudamericani, che – secondo il consigliere – trasformano il parco in un’area di festa con tanto di bancarelle abusive e fuochi accesi.

15 le sanzioni

Nell’ultimo Consiglio è arrivata, puntuale, la risposta dell’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda, che ha fornito un resoconto delle attività della Polizia Municipale nelle prime due settimane di giugno. In totale sono stati effettuati cinque controlli, con 15 sanzioni elevate per violazioni come il deposito di materiali infiammabili (benzina e bombole di gas), accesso e transito non autorizzato con veicoli a motore, sosta in aree verdi e accensione di fuochi.

“E le bancarelle abusive?”

Morando ha accolto con cautela la risposta dell’assessore, esprimendo dubbi sul fatto che durante i controlli non siano mai state riscontrate vendite abusive di cibo e bevande: “Le bancarelle sono sempre presenti a ogni raduno”, ha sottolineato il capogruppo, che annuncia di voler continuare a monitorare la situazione con il supporto dei residenti.

Sul tema l’assessore Porcedda ha garantito che, oltre ai controlli già effettuati, sono state impartite nuove disposizioni per intensificare la vigilanza e adottare misure preventive contro l’occupazione impropria del parco, specialmente nel periodo estivo.