Fenestrelle investe 7 mila euro per gli studenti delle medie: fino 350 euro a testa per sport e cultura

Il Comune di Fenestrelle aiuta le famiglie degli allievi delle medie a pagare le attività sportive e culturali. Per gli alunni che frequenteranno l’anno scolastico 2026/2027 è in arrivo un ‘bonus’: “Lo riceveranno tutti gli alunni delle medie, non solo i nuovi iscritti” annuncia il sindaco Michel Bouquet.

Saranno una ventina i giovani aiutati così a frequentare attività al di fuori dell’orario scolastico: “Le lezioni per loro finiscono presto, alle 14,20, hanno quindi tempo da dedicare alle attività formative, sportive e culturali che questo incentivo vuole sostenere” aggiunge il primo cittadino.

L’ente è disposto a offrire uno spazio adeguato alle famiglie che decideranno di organizzarsi in gruppo per pagare dei maestri e far così frequentare ai loro figli nel pomeriggio dei corsi comuni. Ma il bonus è utilizzabile anche da chi si organizzerà autonomamente: “Basterà presentare scontrini e ricevute al Comune. Con questo bonus, ad esempio, si potranno pagare i corsi in piscina, di sci di fondo o alla scuola di musica. Inoltre verranno rimborsate anche le spese per consumi culturali, come l’acquisto di libri e i biglietti del cinema e del museo. Ma anche spese come corsi di musicoterapia e psicomotricità” specifica Bouquet. Il rimborso massimo è di 350 euro per ogni bambino.

Il Comune ha scelto di agevolare le medie non solo perché le lezioni finiscono presto ma anche per non fare ‘concorrenza’ ai paesi limitrofi: “Roure e Pragelato hanno le loro scuole elementari e destinare il bonus anche a chi frequenta quell’ordine scolastico avrebbe voluto dire fare una concorrenza sleale ai due paesi” specifica il sindaco.

Il costo complessivo dell’intervento per le casse dell’ente è di 7.000 euro: “Questa è una scelta che permette di rendere più appetibile la nostra scuola e offrire ai giovani opportunità simili a quelle dei coetanei che vivono in città”.