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Cronaca | 24 luglio 2026, 16:36

Ore di apprensione in val di Lanzo: da quasi un giorno non si hanno più notizie di Matteo, scomparso a Cantoira

L'appello sta rimbalzando su tante pagine social, alla ricerca di qualcuno che possa averlo visto da qualche parte

Apprensione per la scomparsa di Matteo Brunetta, a Cantoira

Apprensione per la scomparsa di Matteo Brunetta, a Cantoira

Da quasi un giorno non si hanno più notizie di Matteo Brunetta, 22 anni, scomparso da Cantoira in alta val di Lanzo. A lanciare l'appello sono tante pagine social su cui l'appello sta rimbalzando in queste ore.

La richiesta è di segnalare ogni contributo utile al suo ritrovamento contattando direttamente le forze dell'ordine.

La descrizione

Tra le indicazioni che vengono date, il fatto che sia alto circa 1,75, ma con sé non ha né il portafoglio, né le chiavi o il telefono. Si è allontanato da casa la sera del 22 senza fare ritorno. Non si hanno certezze sui vestiti che stesse indossando in quel momento.

Massimiliano Sciullo

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