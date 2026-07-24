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Cronaca | 24 luglio 2026, 10:17

Festival Alta Felicità, disposto il Daspo urbano per nove antagonisti

La decisione del Questore di Torino in previsione dell'evento di questo weekend a Venaus

Una immagine di una passata edizione del Festival Alta Felicità

Una immagine di una passata edizione del Festival Alta Felicità

Il Questore di Torino nell'ambito delle attività preventive connesse allo svolgimento dal 24 al 26 luglio 2026 in località Venaus, della X edizione del "Festival dell' Alta Felicità", ha emesso a carico di soggetti gravitanti nell'area antagonista: n. 9 (nove) provvedimenti D.A.C.UR. ai sensi dell'art. 10, comma 3 bis, del D.L. n. 14/2017, della durata di mesi 6 (sei) essendosi gli stessi resi responsabili di specifici reati nell'ambito di pubbliche manifestazioni e n. 5 (cinque) provvedimenti F.V.O. da sei mesi ad 1 anno, ai sensi dall'art. 2 del D.L vo 159/2011, in ragione di recenti violazioni dell'Ordinanza Prefettizia ex art. 2 TULPS. che vietava lo spostamento di manifestanti in gruppo nell'area prossima al cantiere di interesse strategico nazionale di San Didero.

redazione

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