A Torino recuperate due case popolari occupate abusivamente

Recuperata una casa popolare occupata abusivamente da un anno e mezzo in via Ghedini 12, a Torino. Questa mattina la Polizia Locale, insieme ai tecnici dell'Atc, è intervenuta nel complesso di Regio Parco dove al primo piano c'era l'appartamento abitato in maniera irregolare.

Perdita al piano di sotto

Da quest'ultimo proveniva una cospicua perdita che ha pesantemente danneggiato l’abitazione del piano di sotto, il cui bagno è stato dichiarato inagibile. Dopo aver messo in sicurezza l’alloggio occupato, l’Agenzia provvederà a eseguire gli interventi di riqualificazione necessari per renderlo nuovamente assegnabile: al tempo stesso verranno eseguiti i lavori per rendere nuovamente agibile la toilette dell'appartamento sottostante.

Intanto, un'altra casa popolare occupata abusivamente è stato recuperata ieri nel complesso di corso Grosseto-via Sospello a Torino. Anche in questo caso, eseguiti i lavori di manutenzione, l’alloggio sarà messo a disposizione del Comune per nuove assegnazioni.

“Quest'intervento - dichiara il Presidente dell’Agenzia, Maurizio Pedrini - ha consentito di porre fine a una situazione di illegalità, che aveva creato grande disagio tra i nuclei famigliari residenti nel complesso. L’impegno dell’Agenzia non si ferma: continueremo a contrastare il fenomeno delle occupazione abusive, a tutela delle tante persone oneste che vivono nelle case popolari e di coloro che attendono in graduatoria”.