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Cronaca | 24 luglio 2026, 16:47

Era senza vita da giorni: anziano morto da solo nel suo appartamento a Cumiana

Ieri l’allarme è partito dai vicini di casa, che sentivano odore nel palazzo

Era senza vita da giorni: anziano morto da solo nel suo appartamento a Cumiana

Nessuno si è accorto di nulla, fino a ieri, quando i vicini hanno lanciato l’allarme: i soccorritori hanno trovato un anziano pensionato morto in casa da diversi giorni. Il suo cadavere era in decomposizione ed è stato proprio l’odore a destare sospetti.

L’uomo abitava al sesto e ultimo piano di un palazzo di via Boselli a Cumiana, dove c’è anche una banca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione locale e i sanitari di Azienda Zero. Il medico legale ha chiarito che il decesso era avvenuto per cause naturali.

Redazione

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