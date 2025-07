Scoppio in uno stabile a Collegno, momenti di paura: intervenuti i Vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, intervento dei Vigili del fuoco a Collegno, in via villa Cristina 25, a seguito dello scoppio avvenuto in uno stabile.

Quattro persone ferite in modo lieve

Le squadre dei pompieri giunte sul posto stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e cercare eventuali dispersi. Coinvolti alcuni appartamenti, con quattro condomini feriti ma non in modo grave: per loro solo lievi escoriazioni, due dei feriti hanno rifiutato anche il trasporto in ospedale a Orbassano.

Le famiglie degli sfollati sono state accolte in una apposita struttura ricettiva messa a disposizione dal Comune.

Pare che ad originare la deflagrazione sia stata una fuga di gas, probabilmente a seguito della ristrutturazione di un appartamento al primo piano.

La palazzina evacuata per sicurezza

Sul posto anche i sanitari del 118, oltre ai carabinieri: per ragioni di sicurezza la palazzina è stata evacuata.

AGGIORNAMENTO ORE 19.20: Sono in corso ulteriori analisi relative alla sicurezza dello stabile, ma i soccorsi, dopo aver terminato la fase di ricerca, escludono ci siano stati dispersi o altre persone coinvolte.

“Dai primi accertamenti gli impianti di pertinenza della società sono esterni all’abitazione e risultano integri”: così in una nota un portavoce Italgas in merito all’esplosione che si è verificata a Collegno. “A quanto è dato sapere - prosegue il portavoce - nell’appartamento in cui si sarebbe verificato l’evento, erano in corso lavori di ristrutturazione”.