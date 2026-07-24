Identificato e arrestato l'autore del tentato omicidio di un mese fa a Pinerolo

Il 22 luglio, attorno alle ore 13, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pinerolo hanno arrestato un ventisettenne di origini ivoriane, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di “tentato omicidio aggravato”.

Un'indagine andata avanti oltre un mese

L’uomo è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torino a compimento delle indagini effettuate dai Carabinieri in seguito all’aggressione subita da un ventiquattrenne di origini afgane nella serata del 13 giugno scorso, in piazza Vittorio Veneto a Pinerolo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la parte lesa avrebbe avuto un alterco con un gruppo di giovani a seguito del quale avrebbe subito un’aggressione culminata con ferite d’arma da taglio.

Il 27enne trasferito nel carcere di Torino

Le indagini immediate hanno permesso ai militari dell’Arma di identificare l’autore e di assicurarlo alla giustizia. L’interessato è stato tradotto in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria torinese.

L'arresto del presunto responsabile da parte dei Carabinieri ha rapidamente risolto il caso di violenza urbana in piazza Vittorio Veneto, fornendo una tempestiva risposta delle forze dell'ordine alle legittime richieste di sicurezza dei cittadini pinerolesi.