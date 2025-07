Spaccata in un negozio in Barriera, scatta l'allarme: arrestato un 39enne

Un uomo di 39 anni, originario dal Marocco, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’intervento è avvenuto nella notte di lunedì in corso Giulio Cesare, all’angolo con via Poggio, dove una pattuglia del Commissariato Barriera di Milano è giunta in seguito all’attivazione di un sistema d’allarme.

Nei pressi di una finestra forzata, gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere una borsa che conteneva attrezzi da scasso.

Secondo quanto ricostruito, il sospettato si sarebbe introdotto in un esercizio commerciale tentando anche di disattivare l’allarme staccando la corrente, senza riuscirci. È stato bloccato poco dopo dagli agenti intervenuti.

La Procura di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.