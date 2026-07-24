Il patrimonio pubblico al centro della Call4Ideas di Restructura 2026

Quando la pubblica amministrazione dà il buon esempio: la Call4Ideas di Restructura 2026, aperta fino all’11 ottobre, ha come tema gli interventi misurabili effettuati su edifici e impianti del patrimonio pubblico esistente. La scelta del tema si inserisce nel percorso di valorizzazione delle migliori pratiche di recupero e rigenerazione promosso da Restructura 2026, organizzata da GL events Italia da giovedì 12 a sabato 14 novembre all’OVAL Lingotto Fiere di Torino.

La Call4Ideas conferma la volontà di Restructura di aprirsi alle esperienze sviluppate sul territorio, ed è indetta da GL events Italia con il supporto di Edison Next e con la collaborazione del Comitato Scientifico di Restructura, incaricato anche come giuria.

Il bando invita progettisti, imprese, enti, gestori e soggetti pubblici a candidare interventi su edifici pubblici esistenti, già realizzati o in fase avanzata di completamento, nei quali le scelte sull'involucro, sugli impianti e sulla gestione siano state affrontate in modo integrato. Fondamentale la capacità di dimostrare che l'intervento ha prodotto un cambiamento verificabile: consumi, emissioni, comfort, qualità dell'aria, costi di gestione, prestazioni dell'involucro, efficienza degli impianti, resilienza dell'edificio e del contesto.

Bando e form per le candidature sono disponibili su www.restructura.com.

«Quest’anno abbiamo scelto per la Call4Ideas un tema ambizioso e di grande impatto: il patrimonio pubblico, chiamato a rappresentare un modello per i percorsi di riqualificazione energetica del settore edilizio. Come manifestazione di riferimento per il recupero del costruito, Restructura intende valorizzare i progetti che dimostrano quanto innovazione, qualità progettuale e misurazione dei risultati possano generare valore concreto e ricadute positive» dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.

I progetti selezionati saranno esposti in mostra durante il salone. I vincitori presenteranno il proprio lavoro sul Restructura Stage il 13 novembre 2026 ed è prevista una Menzione speciale Studi Giovani per candidature presentate da studi o raggruppamenti in cui la maggioranza dei progettisti responsabili abbia meno di 40 anni alla data di scadenza del bando.

La Call4Ideas punta a valorizzare interventi in grado di dimostrare, attraverso dati e risultati misurabili, l'efficacia delle strategie adottate: saranno valutati positivamente i progetti che integrano competenze progettuali, innovazione tecnologica e principi di economia circolare, con particolare attenzione alla replicabilità delle soluzioni.

L’attenzione sull’innovazione caratterizzerà anche gli altri contenuti e proposte espositive di Restructura 2026. Tra questi lo Startup Village, lo spazio dedicato alle startup che sviluppano soluzioni sostenibili, digitali e rigenerative per l'edilizia. Realizzato in collaborazione con i principali incubatori del territorio, il progetto mette in relazione giovani imprese innovative, professionisti, aziende, investitori e istituzioni, favorendo nuove opportunità di collaborazione e trasferimento tecnologico.



www.restructura.com – organizzato da GL events Italia

Location: Oval Lingotto Fiere, Torino

Date: 12-14 novembre 2026

Accesso gratuito previa registrazione su Restructura.com