Giuseppe Petito e la CBT ITALIA Mystero: «Va davvero forte, non ci volevo credere»

Giuseppe “Pino” Petito conosce bene le sensazioni che una bicicletta ad alte prestazioni deve trasmettere.

Professionista dagli anni Ottanta fino al 1996, ha partecipato a 11 Giri d’Italia, due Tour de France e quattro Vuelta a España, conquistando una tappa nella corsa spagnola nel 1983. Nel suo palmarès figurano anche il Trofeo Laigueglia e il Giro di Campania.

Dopo il ritiro è rimasto nel ciclismo come direttore sportivo e figura tecnica, mettendo la propria esperienza anche al servizio dei giovani.

Dopo aver acquistato e provato la CBT ITALIA Mystero, Petito ha scritto ad Angelo Furlan:

«Ciao Angelo, l’ho presa anch’io. Sinceramente va davvero forte, non ci volevo credere».

Una prima impressione spontanea, successivamente approfondita attraverso il racconto delle sue sensazioni sulla strada.

Perché CBT ITALIA Mystero? Una scommessa, il prezzo oppure cercava un prodotto fuori dagli schemi?

«Ho scelto CBT ITALIA perché mi aveva incuriosito il modo in cui veniva presentata la qualità del prodotto. La Mystero mi sembrava una bicicletta fuori dagli schemi, proposta a un prezzo molto vantaggioso. Ritengo che oggi i prezzi delle biciclette siano spesso eccessivi. Per questo volevo capire se dietro la proposta di CBT ITALIA ci fosse davvero un prodotto capace di distinguersi.»

In salita, che tipo di risposta ha avvertito? E in discesa?

«In salita ho avvertito subito qualcosa di straordinario: una pedalata leggera e una scorrevolezza che non avrei immaginato.

In discesa, inizialmente, ero un po’ titubante nel lasciarmi andare. Dopo le prime curve, però, ho acquistato fiducia. La bici ha raggiunto rapidamente una velocità che non mi aspettavo. Nelle curve ad ampio raggio, invece di frenare, ho aumentato l’inclinazione della bicicletta. La sensazione è stata fantastica: riuscivo a curvare continuando ad aumentare la velocità.»

La Mystero trasmette quella sensazione di “bici pronta” che un ex professionista riconosce subito?

«Assolutamente sì. Da ex corridore ho riassaporato, dopo molto tempo, la sensazione di guidare un mezzo dalla risposta immediata.

Il pensiero e il gesto sembrano trasformarsi subito nella risposta della bicicletta. Quando si decide di accelerare o cambiare traiettoria, la Mystero risponde senza esitazioni.»

Se dovesse sintetizzarla in tre parole?

«Leggerezza, reattività e facilità di guida. È andata oltre le mie aspettative nella risposta allo scatto, nella velocità e nel comportamento sui diversi terreni.»

La consiglierebbe? E a chi?

«La consiglierei soprattutto agli amatori evoluti, perché possono percepire chiaramente la differenza rispetto a molte concorrenti. È un prodotto di altissima gamma, performante ma anche facile da guidare. Per me è promossa con 110 e lode.»

Il prezzo competitivo può portare i consumatori a valutare maggiormente il reale valore del prodotto?

«La Mystero è una bicicletta di altissima gamma proposta a un prezzo corretto. Bisogna superare l’idea che un prezzo più contenuto significhi necessariamente una qualità inferiore. In questo caso posso affermare esattamente il contrario. Le persone dovrebbero approfondire le caratteristiche del prodotto, senza fermarsi soltanto al marchio o al prezzo. Dubito che qualcuno possa rimanere deluso dopo averla provata.»

Non una bici da “vorrei ma non posso”, ma da “mi piacerebbe e finalmente posso”?

«Il concetto del “vorrei ma non posso” qui non trova spazio. La Mystero è una bicicletta di altissima gamma con un prezzo decisamente accessibile rispetto a molte concorrenti. Il prezzo non rappresenta un limite qualitativo, ma una scelta che rende il prodotto alla portata di un numero maggiore di appassionati.»

Qual è la sua considerazione finale su CBT ITALIA?

«Sono rimasto sinceramente sbalordito. Durante le prime uscite cercavo quasi di capire dove potesse essere la fregatura, perché qualità e prestazioni sembravano difficili da conciliare con il prezzo. Alla fine ho trovato soltanto una qualità estrema e un prodotto incantevole.»

Le parole di Petito raccontano una bicicletta valutata attraverso l’esperienza diretta, una Mystero capace di sorprenderlo per scorrevolezza, reattività e precisione, restituendogli sensazioni che un ex professionista riconosce fin dalle prime pedalate.

MYSTERO

Dura-Ace R9270 12v Di2,

Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54

5.590,00 €



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CBT ITALIA

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