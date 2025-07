Dopo il finto carabiniere di Moncalieri ecco il 'truffatore distinto' di Nichelino

Dopo il finto carabiniere che si aggira a Moncalieri ecco il distinto signore che viene segnalato a Nichelino per provare a truffare anziani e persone sole.

L'identikit del possibile truffatore

Le segnalazioni sono state diverse, negli ultimi giorni: si tratterebbe di un uomo sulla cinquantina, quasi sempre ben vestito e dai modi gentili, che si presenterebbe alle porte ogni volta con una scusa diversa, ma sempre con il chiaro intento di voler entrare. Una volta per fare controlli sulle bollette energetiche, altre come incaricato dell'acqua, altre ancora per segnalare dei lavori in corso piuttosto che delle novità in arrivo per quanto riguarda le pensioni: ogni volta sempre con la scusa buona per chiedere di poter varcare la soglia di casa.

Talvolta, però, è sufficiente una risposta pronta e intelligente, oppure anche solo il dire di voler fare una telefonata per avere conferma che Iren piuttosto che Enel o Inps lo abbiano mandato in zona, per vederlo dileguarsi alla svelta. L'intento dell'uomo è chiaro: una volta entrato in casa, cerca di distrarre il proprietario con una scusa per cercare di portare via denaro e ori, che spesse volte gli anziani sono soliti tenere in qualche cassetto.

Le indagini delle forze dell'ordine

L'invito che arriva quindi dai carabinieri e dalle forze dell'ordine (impegnati nelle indagini per risalire all'identità del 50enne) è sempre lo stesso: non aprire mai la porta a persone che non si conoscono, eventuali incaricati dalle Poste o di aziende dell'energia arrivano solo attraverso appuntamenti già fissati, mai suonando al campanello e presentandosi all'improvviso.

Purtroppo, però, sono ancora tante le persone che aprono e cadono nella rete dei truffatori. A certi soggetti sono sufficienti pochissimi minuti per portare via soldi, preziosi e confezionare la truffa.