La Regione conferma la qualifica regionale della Fiera del Beato Angelo Carletti. Chivasso presenta il programma dell’edizione 2026

La Regione Piemonte ha confermato la qualifica regionale e la classificazione di mostra mercato per l’Antica Fiera Regionale del Beato Angelo Carletti di Chivasso. La comunicazione ufficiale, trasmessa al Comune ed accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale a partire dal sindaco Claudio Castello, dall’assessore alla Fiera, Commercio e Turismo Chiara Casalino e dall’assessore alle Risorse agricole e Ambiente Fabrizio Debernardi, riconosce la continuità e il valore storico, agricolo e territoriale della manifestazione.

Agricoltura e zootecnia

Come ogni anno, l’iniziativa si terrà l’ultimo mercoledì di agosto, aprendo ufficialmente la Festa Patronale in onore del Beato Angelo Carletti. La Fiera 2026 propone un programma dedicato all’agricoltura, alla zootecnia, all’innovazione e alla sostenibilità, con esposizioni, laboratori, dimostrazioni, attività per famiglie.

Tra i contenuti principali, spiccano i focus su “Agricoltura che guarda al futuro, con start-up e nuove tecnologie”, “Progetto Corona Verde, con un punto informativo dedicato alla rete ecologica e alla mobilità dolce”, “CER Solar Valley, per conoscere il funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile”, esposizioni di macchinari agricoli, animali, prodotti a km 0, laboratori per bambini, attività equestri e falconeria. La manifestazione si aprirà ufficialmente con i saluti istituzionali alle ore 11, nel Parco del Mauriziano, con gli interventi del sindaco Claudio Castello, delle associazioni di categoria e delle autorità del territorio.