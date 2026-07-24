Chivasso, docce solidali per persone in grave marginalità

Dopo i rifugi climatici, a Chivasso vengono istituite anche le docce solidali per persone in grave marginalità, a cura dell’associazione Punto a Capo. Dal prossimo mese di agosto, l’organizzazione di volontariato gestirà il nuovo servizio nei locali comunali di via Paleologi, nell’ambito di una collaborazione sperimentale della durata di un anno, disciplinata da una convenzione deliberata dalla Giunta Castello su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Varetto.

L’iniziativa nasce per garantire condizioni minime di igiene personale, tutela della salute e dignità. Il servizio è rivolto esclusivamente a persone individuate o segnalate dai servizi sociali e dalla rete territoriale, con accesso regolato e accompagnato dai volontari dell’associazione. La prenotazione avviene di persona presso lo Sportello dell’associazione Punto a Capo, in Vicolo Cavalcavia 11 a Chivasso, ogni martedì, dalle ore 10 alle 12, e ogni giovedì, dalle ore 17 alle ore 18,30. I volontari garantiranno l’accoglienza e la gestione degli accessi.

Saranno inoltre forniti materiali monouso per l’igiene personale, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle condizioni di riservatezza previste dalla convenzione. Le docce solidali saranno attive nei locali comunali di via Paleologi, messi a disposizione dal Comune in fasce orarie dedicate e con modalità organizzative che assicureranno ordine, tutela e separazione funzionale rispetto agli altri servizi presenti nella struttura.

L’iniziativa rappresenta un intervento di solidarietà a bassa soglia, volto a contrastare situazioni di grave marginalità e a favorire percorsi di inclusione sociale, nel quadro delle politiche comunali di sostegno alle persone più fragili.