Via Fossata soffocata dai rifiuti: sospetti sui cantieri abbandonati

Tra via Fossata e piazza Ghirlandaio, il paesaggio sembra proprio quello di una discarica a cielo aperto. Cumuli di rifiuti, sacchi di calcinacci, resti di mobili, vecchi sanitari e materiali edili si accumulano ai bordi delle strade, a spese dei residenti della Barriera.

Non si tratta più di episodi sporadici, ma di una vera e propria emergenza ambientale che va avanti da mesi. La situazione peggiora di giorno in giorno, alimentata da un sospetto sempre più diffuso tra i cittadini: i rifiuti provengono in gran parte da cantieri edili dismessi o non sorvegliati, che anziché essere smaltiti correttamente finiscono per riversarsi in strada.

"Abbiamo segnalato più volte il problema, ma ogni volta che passa l’Amiat, dopo poche ore tutto torna come prima", racconta la consigliera di Fdi della Circoscrizione 6, Verangela Marino. "Qui non si tratta solo di inciviltà. C’è qualcuno che approfitta della mancanza di controlli per risparmiare sullo smaltimento, scaricando illegalmente materiali pesanti, come calcestruzzo, piastrelle e cartongesso".

La richiesta alla Città è chiara: più controlli, più sanzioni e, soprattutto, telecamere. Un deterrente ormai adottato da diverse amministrazioni per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti e che, nel caso di via Fossata, potrebbe finalmente mettere fine alla criticità.