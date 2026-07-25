Caldo record a Torino, la Protezione Civile nei quartieri per aiutare i cittadini

Con il caldo che continua a interessare Torino, prosegue il Piano Estate 2026 promosso dalla Protezione Civile della Città per informare i cittadini sui rischi delle alte temperature e offrire servizi gratuiti dedicati soprattutto alle persone più fragili. Dopo i primi appuntamenti nelle diverse Circoscrizioni, il prossimo incontro è in programma lunedì 28 luglio, quando l'iniziativa farà tappa in Circoscrizione 6, ai giardini Peppino Impastato di largo Sempione, dalle 17.30 alle 20.

Il prossimo appuntamento

In Barriera i volontari saranno a disposizione dei cittadini per distribuire materiale informativo e fornire consigli utili su come affrontare in sicurezza le giornate più calde.

Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa, un servizio particolarmente importante per anziani e persone con patologie che possono risentire maggiormente delle elevate temperature.

Le ultime tappe del Piano Estate

Dopo l'appuntamento di Largo Sempione, il calendario prevede altre due iniziative prima della conclusione del progetto: 4 agosto al parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d'Armi), in Circoscrizione 2 e 6 agosto in corso Belgio angolo corso Brianza, nei pressi del civico 101, in Circoscrizione 7.

Anche in queste occasioni gli stand saranno aperti dalle 17.30 alle 20, con attività di informazione, distribuzione di materiale e controllo gratuito della pressione.