Incidente sulla Torino-Aosta: macchina si schianta contro il guard rail, conducente in ospedale

Disagi per chi questa mattina si deve spostare in macchine sulle strade ad alta frequenza del Torinese. Intorno alle 7 sull'autostrada Torino-Aosta, in direzione delle montagne valdostane, si è verificato un sinistro poco prima dello svincolo per San Giorgio.

Il conducente di una BMW bianca ha perso il controllo del mezzo in prossimità di un cantiere stradale, forse a causa dell'asfalto viscido, ed è andato a sbattere contro i guard rail laterali di protezione.

Cofano e motore distrutti

Nell'impatto il cofano ed il vano motore della macchina sono andati completamente distrutti: fortunatamente il guidatore ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Ivrea. Nel tratto si registrano lievi rallentamenti: sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.

Scontro davanti ad Iren

Sempre questa mattina si è verificato un secondo incidente sulla tangenziale di Torino, in prossimità dello svincolo di corso Regina Margherita. Davanti alla centrale del Teleriscaldamento Iren una macchina, anche in questo forse a causa dell'asfalto viscido, è finita in testacoda ed è andata a sbattere contro il guard rail laterale. In questo secondo caso si registrano pesanti disagi al traffico, con lunghe code per permettere l'intervento dei soccorritori.