Ex Manifattura Tabacchi verso il recupero, a breve il via alle demolizioni

A breve partiranno le demolizioni all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi, primo passo concreto per il recupero del complesso di Regio Parco. L’Agenzia del Demanio ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori di abbattimento di una parte dei fabbricati dell’ex sito industriale, destinato a diventare uno dei nuovi poli culturali di Torino.

Gara da 5 milioni

La gara ha un valore di oltre 5 milioni di euro e la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 25 agosto. L’Agenzia del Demanio ha già destinato oltre 15 milioni di euro alle attività propedeutiche all’intervento, tra cui indagini conoscitive, rilievi e bonifiche. Le demolizioni dureranno circa 16 mesi.

Liberati 25mila metri quadri

L'intervento prevede il recupero di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi prodotti in cantiere, che verranno anche avviati al riciclo. L’operazione consentirà di liberare oltre 25.000 metri quadrati di edifici non vincolati dalla Soprintendenza.

Il progetto di recupero della Manifattura Tabacchi prevede la restituzione alla città di circa quattro ettari e mezzo di territorio, la messa a dimora di 200 nuovi alberi e un incremento del 60% delle aree pubbliche e dei giardini aperti.

"Questo progetto - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica, Paolo Mazzoleni - permetterà di restituire a Torino un’area da tempo dimessa, completamente riqualificata e rifunzionalizzata, rispondendo ad assi di sviluppo strategici di una città sempre più a vocazione universitaria e culturale".