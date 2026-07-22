Scontro politico su piazza "Tre Cabine". FI: "Intitoliamola a Fallaci". M5S replica: "Meglio Terzani"

A Torino lo scontro tra Oriana Fallaci e Tiziano Terzani si consuma anche dopo la loro scomparsa. All'indomani dell'11 settembre e dell'attacco alle Torri Gemelle la giornalista nei suoi articoli e nel suo libro "La rabbia e l'orgoglio" sostenne la necessità di una guerra di civiltà contro l'estremismo islamico. A risponderle fu Terzani, che si oppose fortemente a quest'idea in favore del dialogo.

Piazza "Tre Cabine"

A distanza di quasi 25 anni da quel diverbio di pensiero e culturale, i due si "contendono" l'intitolazione di piazza "Tre Cabine" a Torino. Se il vicecapogruppo di Forza Italia Domenico Garcea chiede di dedicare lo spazio tra via Mercadante e via Cherubini ad Oriana Fallaci, il capogruppo del M5S Andrea Russi propone invece Tiziano Terzani.

Terzani all'Olivetti

Come chiarisce il pentastellato, quest'ultimo ha anche un legame concreto con Torino: visse nella nostra città negli anni in cui lavorava per l’Olivetti. Dall'esperienza nella fabbrica eporediese prese avvio il suo rapporto con l’Asia e il percorso che lo avrebbe portato a raccontare popoli, guerre e culture differenti.

"La scelta dello stesso spazio - precisa Russi - non è casuale. Barriera di Milano è uno dei quartieri più multiculturali di Torino e la toponomastica deve tenere conto del luogo nel quale interviene e del messaggio che si vuole trasmettere. Negli ultimi anni della sua vita Oriana Fallaci espresse posizioni fortemente divisive e islamofobe, fondate sulla contrapposizione tra l’Occidente e il mondo islamico".