Estate alla Piscina Lido, apre il nuovo punto ristoro e arrivano le serate a tema

Non solo nuoto libero, ma anche un nuovo spazio dedicato alla ristorazione e appuntamenti serali per chi vuole trascorrere l'estate in città. La piscina Lido di via Villa Glori amplia la propria offerta con una serie di novità pensate per rendere l'impianto un punto di riferimento non soltanto per gli sportivi, ma anche per famiglie e giovani in cerca di relax e divertimento.

Più servizi per chi resta in città

La principale novità è l'apertura del nuovo punto ristoro, che accompagnerà gli utenti durante tutta la stagione estiva. Accanto alla possibilità di fare il bagno e prendere il sole, sarà possibile concedersi una pausa senza uscire dall'impianto, mentre resterà disponibile anche il noleggio di ombrelloni e lettini per trascorrere la giornata in pieno relax.

Orari estivi fino a fine settembre

La piscina resterà aperta fino al 27 settembre con una programmazione differenziata nei vari periodi della stagione. Fino al 30 agosto sarà accessibile il lunedì dalle 13 alle 19 e dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19. Tra il 31 agosto e l'11 settembre l'apertura pomeridiana riguarderà i giorni feriali, mentre nei weekend si tornerà all'orario dalle 9 alle 19. Dal 12 al 27 settembre verrà riproposta la formula con il lunedì pomeridiano e l'apertura dalle 9 alle 19 negli altri giorni.

La sera la Lido cambia volto

L'obiettivo è far vivere l'impianto anche oltre l'orario tradizionale del nuoto. Per questo motivo, durante i fine settimana, il nuovo punto ristoro organizzerà serate a tema, trasformando la piscina in uno spazio dedicato anche all'aggregazione e all'intrattenimento.