Scontro tra due veicoli in tangenziale: traffico in tilt e un ragazzo in ospedale

Paura nella giornata di oggi, giovedì 25 luglio, sulla tangenziale nord di Torino, all’altezza dello svincolo per Caselle in direzione Milano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli.

Ad avere la peggio è stato un minorenne, rimasto ferito e classificato in codice giallo. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, che non è però stato utilizzato per il trasferimento del paziente.

Il sinistro ha causato pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, con code e disagi alla circolazione. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente per gestire il traffico e avviare i rilievi. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.