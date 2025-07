Emergenza caldo, Moncalieri e l'Unione dei Comuni monitorano la situazione di 80 tra fragili e anziani

Anche se in questi ultimi giorni la situazione è migliorata, grazie alla pioggia e al conseguente abbassamento delle temperature, essendo piena estate l'emergenza caldo resta un tema di attualità. Sono un’ottantina gli anziani e i fragili su cui Moncalieri e l’Unione dei Comuni hanno attivato in collaborazione con l’Asl un monitoraggio costante.

Fragili ed anziani oltre i 75 anni

Si tratta nella maggioranza dei casi di persone di età superiore a 75 anni, per le quali si è alzato il livello di attenzione per fronteggiare le ondate di calore, con iniziative che rientrano nel piano promosso dalla Regione con la collaborazione di Arpa, Asl e medici di medicina generale, con l'intento di proteggere i soggetti più a rischio. L’Asl To5 ha attivato, in collaborazione con i medici di famiglia, il percorso di gestione e presa in carico dei pazienti fragili, segnalati alla Cot (centrale operativa territoriale, ndr) per un monitoraggio dedicato.

“Moncalieri e l’Unione - ha spiegato il punto l’assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo - hanno rafforzato l'assistenza domi ciliare per gli anziani, con telefonate di monitoraggio ed eventuali integrazioni al servizio, laddove emerga necessità di ulteriore sostegno”. Punto di riferimento per eventuali segnalazioni resta lo Sportello Anziani, che risponde al numero 011/6823688/687.

Telefonate e monitoraggio continuo

Inoltre, è sempre attivo il numero verde 1500 per informazioni e consigli sulla protezione dal caldo, operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20. Confermato anche il progetto con gli Infermieri di Famiglia o Comunità (IFoC), che effettueranno una rilevazione dei bisogni socio-sanitari della popolazione dei pazienti fragili, mediante interviste e contatti costanti. Perché "una telefonata ti allunga la vita" non sia solo lo slogan di una vecchia pubblicità.