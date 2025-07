Stretta contro gli abusivi al Balon, al via i controlli della municipale

Stretta contro l’abusivismo nell’area del Balon. Nella giornata di oggi, sabato 26 luglio, la Polizia Municipale è intervenuta con controlli mirati in lungo Dora Agrigento e nelle vicinanze del ponte Carpanini, in risposta alle continue segnalazioni di residenti, commercianti e associazioni di quartiere, sempre più preoccupati per il degrado e l’occupazione abusiva delle aree pubbliche.



Il piano di monitoraggio per contrastare l'illegalità

L’azione è parte di un piano più ampio di monitoraggio e contrasto all’illegalità, coordinato congiuntamente dal Comune di Torino e dalla Circoscrizione 7. Obiettivo principale: evitare che venditori abusivi e persone non autorizzate si accampino stabilmente nella zona, spesso utilizzando teloni bianchi e strutture improvvisate. I controlli non saranno estemporanei ma proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

Dalla Lega: “Ripristinato il decoro”

“Dopo il nostro sopralluogo di tre settimane fa al Balon con l’Assessore Enrico Bussalino e l’interpellanza presentata in Consiglio comunale, questo sabato a Borgo Dora il decoro è stato ripristinato - commentano il capogruppo Lega in Piemonte Fabrizio Ricca, la deputata e consigliera comunale Elena Maccanti e la consigliera della Circoscrizione VII Daniela Rodia -. Una battaglia che abbiamo portato avanti a livello di circoscrizione, di Comune e di Regione con una serie di interventi mirati a mettere ordine in un contesto di degrado urbano in cui proliferavano l’illegalità e la vendita di vendita di merci di dubbia provenienza. Mentre il nostro impegno per migliorare Torino prosegue, ringraziamo gli agenti della polizia locale e gli operatori del Comune grazie ai quali è stato possibile riconsegnare ai torinesi uno spazio urbano più vivibile”.

Sull'intervento si è pronunciata anche la consigliera di Fratelli d'Italia in Circoscrizione VII Patrizia Alessi, la quale ha evidenziato come al termine del blitz della Municipale gli abusivi sarebbero ritornati sul posto a vendere.