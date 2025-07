Nichelino, un centinaio di veicoli sottoposti a controllo dalla Polizia locale nell'area di Mondo Juve

Giro di vite della Polizia locale di Nichelino. Nella serata di venerdì 25 luglio, un servizio di controllo straordinario interforze nell'area limitrofa a Mondo Juve, ormai da mesi attenzionata da controlli.

Le verifiche durante il Midghnight Hardcore

L'attivita straordinaria è stata programmata in occasione dell'appuntamento mensile Midnight Hardcore, organizzato dall'Associazione Fastribe: raduno di veicoli tuning, che in altre occasioni aveva sollevato polemiche tra i residenti per rumori molesti e manovre pericolose sulle strade.

Numerosi gli agenti impiegati nel controllo

Sono stati impiegati numerosi equipaggi della Polizia Stradale di Torino, della Tenenza dei Carabinieri e della Polizia Locale di Nichelino.