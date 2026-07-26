Furto a Radio Beckwith Evangelica: un denunciato per ricettazione

Il colpo era avvenuto due settimane fa, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio nella sede di Radio Beckwith Evangelica (Rbe) a Luserna San Giovanni, all’interno del complesso di Villa Olanda.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato un uomo per ricettazione perché ritrovato in possesso della refurtiva. Non è stato però possibile, al momento, associare direttamente l’uomo al furto e stabilire la presenza di eventuali complici.

È la prima volta che la radio voce del mondo valdese viene presa di mira. Dallo studio, messo a soqquadro, sono stati portati via schermi, pc e tablet, mentre alcune attrezzature sono state danneggiate. Non un danno dall’elevato valore economico, ma che ha lasciato in molti rammarico e dispiacere, perché è stato colpito uno dei simboli di comunità del territorio valligiano e pinerolese.