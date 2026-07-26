Schianto nella notte a Santa Rita, due auto distrutte all'incrocio

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 25 luglio, a Torino. Erano circa le 23.30 quando due automobili si sono scontrate violentemente all’altezza del complesso incrocio tra corso Cosenza, via Gorizia e via Sanremo, nel quartiere Santa Rita.

La dinamica e l'impatto

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, i due veicoli sono entrati in collisione nell'area d'intersezione. L'impatto è stato particolarmente violento: una delle due vetture ha riportato ingenti danni alla parte anteriore, con il cofano distrutto, finendo la propria corsa e bloccandosi in mezzo alla carreggiata. L'altra auto, colpita pesantemente sulla fiancata, ha arrestato la marcia a ridosso del marciapiede.

L'intervento dei soccorsi e i rilievi

Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi con l'arrivo dei sanitari del 118 e delle pattuglie della Polizia Locale di Torino. Una persona rimasta coinvolta nello schianto, che ha riportato fortunate ferite lievi, è stata presa in cura dal personale medico e trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

I civich si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire le eventuali responsabilità, gestendo al contempo la viabilità nella zona fino alla completa rimozione dei mezzi incidentati.