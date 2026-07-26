Auto precipita nel prato dopo un volo di diversi metri, 23enne in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 25 luglio, ad Agliè. Un'auto è finita fuori strada all'altezza dell'incrocio tra viale Don Notario e la provinciale per Ozegna, a poca distanza dal Castello, capovolgendosi a margine della carreggiata.

La dinamica dello schianto

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Fiat Panda ha improvvisamente perso il controllo del mezzo intorno alle 17. L'utilitaria è uscita dalla sede stradale ed è precipitata nel prato sottostante dopo un salto di diversi metri, finendo la propria corsa ribaltata su un fianco. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

I soccorsi e il ricovero

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono scattati i soccorsi dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Nole, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre il conducente dal carrello dell'abitacolo. Insieme a loro, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Strambino.

Alla guida della vettura c'era un ragazzo di 23 anni residente a Castellamonte. Medicato sul posto, il giovane è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi: ha riportato diverse contusioni e se la caverà con qualche settimana di prognosi.