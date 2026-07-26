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Cronaca | 26 luglio 2026, 10:13

Auto precipita nel prato dopo un volo di diversi metri, 23enne in ospedale

Schianto nel pomeriggio di sabato tra viale Don Notario e la provinciale: la Fiat Panda si ribalta dopo un volo di diversi metri

Auto precipita nel prato dopo un volo di diversi metri, 23enne in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 25 luglio, ad Agliè. Un'auto è finita fuori strada all'altezza dell'incrocio tra viale Don Notario e la provinciale per Ozegna, a poca distanza dal Castello, capovolgendosi a margine della carreggiata.

La dinamica dello schianto

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Fiat Panda ha improvvisamente perso il controllo del mezzo intorno alle 17. L'utilitaria è uscita dalla sede stradale ed è precipitata nel prato sottostante dopo un salto di diversi metri, finendo la propria corsa ribaltata su un fianco. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

I soccorsi e il ricovero 

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono scattati i soccorsi dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Nole, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre il conducente dal carrello dell'abitacolo. Insieme a loro, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Strambino.

Alla guida della vettura c'era un ragazzo di 23 anni residente a Castellamonte. Medicato sul posto, il giovane è stato poi trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi: ha riportato diverse contusioni e se la caverà con qualche settimana di prognosi.

Redazione

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