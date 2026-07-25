Vandali in azione ad Orbassano, distrutta la pensilina del bus in circonvallazione

La piaga dei danneggiamenti gratuiti torna a colpire la cintura sud torinese, alimentando l'indignazione dei residenti. L'ultimo episodio di inciviltà è stato registrato nella notte ad Orbassano, lungo la circonvallazione esterna, dove una pensilina del trasporto pubblico è stata completamente devastata.

Il raid nella notte

A fare le spese dell'inqualificabile gesto è stata la fermata dell'autobus "Cottolengo". Sfruttando il buio e l'assenza di passanti, i vandali hanno mandato letteralmente in mille pezzi la grande parete in vetro della struttura, per poi fuggire a zampe levate e far perdere ogni traccia.

La brutta sorpresa si è palesata soltanto questa mattina agli occhi dei primi pendolari e dei residenti della zona, che si sono trovati di fronte a un cumulo di frantumi sul marciapiede. La rabbia dei cittadini si è riversata immediatamente sui social network, con foto e segnalazioni pubblicate all'interno dei gruppi che monitorano la vita cittadina.