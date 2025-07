In bici lungo il Po da San Mauro a Moncalieri: nel 2026 via libera al nuovo asse green

Da San Mauro a Moncalieri in bici: nel 2026 via libera al nuovo asse green

Nel 2026 si potrà andare da Moncalieri/Fioccardo fino a San Mauro/parco del Meisino in bicicletta, e viceversa, per un totale di circa 15 chilometri. In corso, infatti, ci sono gli ultimi cantieri: i lavori per il ripristino del percorso ciclopedonale tra i ponti Balbis e Isabella, circa un chilometro di lunghezza, e della passerella pedonale sul Rio Pattonera.

Balbis-Isabella

I lavori si sono resi necessari dopo il cedimento strutturale del 2022 che ha portato a una chiusura del tratto in oggetto. La spesa complessiva dei lavori, pari a 4 milioni e 498mila euro, è stata finanziata con fondi europei Pn metro plus nell’ambito del Programma Nazionale Metro plus e città medie sud 2021-2027. Il programma prevede la ricostruzione e la risagomatura della protezione spondale con una scogliera in massi, in modo da rendere più naturalistico e paesaggisticamente compatibile con l’ambiente fluviale. Previsto anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica.

Cantiere Lido

A settembre, nei pressi della piscina Lido, all'altezza del Molino di Cavoretto, verrà realizzata una passerella pedonale sul Rio Pattonera, con strutture di rinforzo a monte e lavori di riprofilatura del terreno, e una pista ciclopedonale lunga circa 600 metri, con pavimentazione naturale: la nuova illuminazione pubblica sarà a led. Nell'alveo saranno posati dei massi per contrastare l'erosione fluviale: il cantiere avrà durata di 24 mesi. "I lavori - ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Francesco Tresso -, sono stati assegnati e partiranno nelle prossime settimane".

E i battelli...

Parallelamente, si potrà anche viaggiare in battello sul fiume, grazie al ripristino della navigazione fluviale a scopo turistico. I cinque attracchi e la darsena, i cui cantieri sono in corso, saranno completati prima dell’autunno 2026, quando è previsto il varo dei due nuovi battelli.

Il servizio di navigazione – un tempo gestito da Gtt – "sarà affidato a un operatore privato selezionato tramite manifestazione d’interesse pubblica già attivata dal Comune - così Tresso -, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di mobilità sostenibile e fortemente orientata al turismo".