Trovato senza vita Matteo, il ragazzo scomparso mercoledì scorso a Cantoira

Finisce nel più triste dei modi la ricerca del ragazzo scomparso mercoledì scorso a Cantoira, paese nell'Alta Val di Lanzo. Matteo Brunetta, 22 anni, è stato ritrovato senza vita nella notte, nella zona vicino casa, dopo la segnalazione di un passante. A dare la notizia alcuni media locali.

Negli ultimi giorni le forze dell'ordine e numerosi volontari accorsi in aiuto avevano provato a rintracciare il giovane, utilizzando anche i cani delle unità cinofile e sorvolando le montagne con i droni. L'appello e il tam tam sui social network purtroppo non sono serviti. Al momento i fatti sono in ricostruzione, per provare a comprendere le dinamiche della morte del ragazzo.