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Cronaca | 28 luglio 2026, 17:30

Trovato senza vita Matteo, il ragazzo scomparso mercoledì scorso a Cantoira

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche del 22enne, il cadavere ritrovato vicino casa dopo la segnalazione di un passante

Trovato senza vita Matteo, il ragazzo scomparso mercoledì scorso a Cantoira

Finisce nel più triste dei modi la ricerca del ragazzo scomparso mercoledì scorso a Cantoira, paese nell'Alta Val di Lanzo. Matteo Brunetta, 22 anni, è stato ritrovato senza vita nella notte, nella zona vicino casa, dopo la segnalazione di un passante. A dare la notizia alcuni media locali.

Negli ultimi giorni le forze dell'ordine e numerosi volontari accorsi in aiuto avevano provato a rintracciare il giovane, utilizzando anche i cani delle unità cinofile e sorvolando le montagne con i droni. L'appello e il tam tam sui social network purtroppo non sono serviti. Al momento i fatti sono in ricostruzione, per provare a comprendere le dinamiche della morte del ragazzo.

redazione

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