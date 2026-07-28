Sorpreso a saccheggiare auto nella notte: arrestato 37enne in Lungo Dora Firenze

Un uomo di 37 anni è stato sorpreso e arrestato dalla Polizia di Stato a Torino mentre rubava all'interno di un'automobile in sosta.

L'episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino in zona Lungo Dora Firenze, dove una pattuglia del Commissariato Dora Vanchiglia è intervenuta a seguito di una chiamata al 112. A dare l'allarme è stato un residente della zona che, svegliato da rumori sospetti provenienti dalla strada, si era affacciato alla finestra notando una persona intenta a rovistare nell'abitacolo di un veicolo alla luce di un accendino.

Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato il presunto responsabile, un cittadino marocchino di 37 anni, ancora all'interno della vettura. Controllato dai poliziotti, l'uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite, probabile strumento di effrazione, e di uno zaino contenente numerosa refurtiva. I successivi accertamenti nella zona hanno permesso di individuare altre sette automobili parcheggiate con i deflettori anteriori infranti e gli interni a soqquadro.

Dopo l'arresto con l'accusa di furto aggravato su autovettura, parte degli oggetti recuperati è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.