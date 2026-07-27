Topi d'auto in azione in piazza Statuto: "Non mettiamo nessuna nuova telecamera"

Topi d'auto in azione nel centro di Torino. Negli ultimi giorni sono state segnalate da cittadini e residenti nuovi casi di danneggiamento di vetture in sosta, con vetri infranti e abitacoli rovistati nell’area di piazza Statuto, in particolare nella zona tra via Santa Chiara, corso Principe Eugenio e strade limitrofe.

Episodi frequenti, che producono danni economici rilevanti per gli automobilisti, a fronte di una refurtiva minima fatta spesso di pochi euro. Episodi analoghi sono stati segnalati anche zone vicine, tra cui Valdocco, corso Principe Oddone e San Donato, oltre che in altri quartieri della città. A portare la criticità in Sala Rossa il capogruppo del M5S Andrea Russi.

Per quanto riguarda piazza Statuto, ha chiarito l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, "non è prevista l’implementazione di telecamere in aggiunta a quelle già esistenti nella zona indicata". Questa parte del centro di Torino è poi regolarmente monitorata dagli agenti della Polizia Locale. A seguito però della segnalazione, i Civich hanno intensificato il presidio dell’area: in particolare su piazza Statuto sono aumentati i passaggi delle pattuglie, talvolta con servizi a piedi, sia di giorno che di sera/notte.

Boom di furti auto alla 4

Ampliando però lo sguardo al resto del capoluogo, i dati della Questura, segnalano come siano in aumento i furti su auto nella Circoscrizione 4. Boom di danneggiamenti di veicoli in sosta nella Circoscrizione 7.

Russi (M5S) incalza

A replicare Russi: "La Città deve stare dalla parte dei residenti esasperati". "Servono mappatura, presidio, illuminazione, videosorveglianza - commenta il capogruppo del M5S - e interventi mirati nelle aree più colpite. Davanti a furti, spaccate e danneggiamenti ripetuti, risposte parziali alimentano sfiducia e rabbia. La sicurezza urbana si misura anche dalla capacità delle istituzioni di occuparsi dei problemi quotidiani e di dare risposte visibili a chi oggi si sente lasciato solo".