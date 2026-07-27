Tragedia sulla Statale 26: un furgone esce di strada, si ribalta e prende fuoco. Morto un 42enne

Drammatico incidente questo pomeriggio intorno alle 14 lungo la strada statale 26, nel tratto compreso tra Mercenasco e Candia Canavese. Un uomo di 42 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo autocarro con cestello ed essere uscito di strada. Il mezzo si è ribaltato su se stesso e ha preso fuoco.

L'allarme è scattato immediatamente, mobilitando i sanitari del 118 di Azienda Zero. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso del servizio regionale, ma per il quarantaduenne ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli accertamenti sono a cura dei carabinieri di Strambino e Ivrea. Presente anche lo Spresal.