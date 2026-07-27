 / Cronaca

Cronaca | 27 luglio 2026, 15:18

Tragedia sulla Statale 26: un furgone esce di strada, si ribalta e prende fuoco. Morto un 42enne

Vana la corsa dei soccorsi e dell'elisoccorso tra Mercenasco e Candia Canavese

Tragedia sulla Statale 26: un furgone esce di strada, si ribalta e prende fuoco. Morto un 42enne

Drammatico incidente questo pomeriggio intorno alle 14 lungo la strada statale 26, nel tratto compreso tra Mercenasco e Candia Canavese. Un uomo di 42 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo autocarro con cestello ed essere uscito di strada. Il mezzo si è ribaltato su se stesso e ha preso fuoco.

L'allarme è scattato immediatamente, mobilitando i sanitari del 118 di Azienda Zero. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso del servizio regionale, ma per il quarantaduenne ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli accertamenti sono a cura dei carabinieri di Strambino e Ivrea. Presente anche lo Spresal.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium