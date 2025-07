Cit Turin, brucia la gelateria "Dei Principi": intervento dei vigili del fuoco, ma i danni sono notevoli

Rogo all'interno di un negozio, a Cit Turin: è successo questa mattina presso la "Gelateria dei Principi", in via Principi d'Acaja all'angolo con via Vassalli Eandi. L'allarme è stato dato intorno alle 7:30. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco 21, 22, CF e S1 con autobotte.



L'incendio è stato immediatamente contenuto e poi spento prima che si propagasse alle attività vicine. Non si segnalano persone coinvolte, ma sono tuttora in corso gli accertamenti per determinarne le cause. Sui fatti indaga anche la Polizia.