Castelli Aperti: tutte le dimore aperte in provincia di Torino

Domenica 2 agosto torna l'appuntamento Castelli Aperti, un'occasione per riscoprire il ricco patrimonio culturale della regione attraverso visite, percorsi e iniziative dedicate. Castelli, dimore storiche, musei, palazzi e complessi monumentali accoglieranno il pubblico offrendo un'esperienza che intreccia arte, storia e tradizioni locali, valorizzando luoghi di grande fascino spesso poco conosciuti. L'iniziativa rappresenta un invito a vivere il territorio in modo autentico, promuovendo la conoscenza e la tutela di un patrimonio che costituisce un elemento fondamentale dell'identità piemontese.



Di seguito l'elenco dei beni storici visitabili domenica 2 agosto in provincia di Torino





PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00.

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco)

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: aperto dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Prenotazione consigliata al 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it.