I figli della scimmia, girato a in Piemonte, è in concorso a Venezia 83

Il TorinoFilmLab sarà alla 83° Mostra del Cinema di Venezia con I figli della scimmia di Tommaso Landucci e interpretato da Riccardo Scamarcio, in concorso nella sezione Orizzonti. Landucci ha lavorato allo sviluppo di questo suo primo lungo di finzione partecipando al TorinoFilmLab in ALpi Film Lab 2022; il film è stato girato a Torino a inizio 2026 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Nella sezione Orizzonti, altri due titoli firmati TorinoFilmLab: Until the day ends, esordio della regista serba Jelena Maksimović, la cui storia è calata nel contesto delle proteste studentesche contro la corruzione del governo serbo ed è stata scritta durante il programma TFL ScriptLab 2022; e A day in the life of Jo: chapter Phaedra della greca Jacqueline Lentzou che nel 2024 ha partecipato a due programmi del TorinoFilmLab, ossia FeatureLab per affinarne la sceneggiatura e i vari aspetti della realizzazione e Green Film Lab Atene per girarlo in modo sostenibile. Jacqueline Lentzou aveva già lavorato con TFL al suo film d’esordio Moon, 66 Questions (Berlinale 2021).

Infine, nel Concorso della 41a SIC - Settimana Internazionale della Critica di Venezia, Our share of sand, debutto di Shalini Adnani, realizzato grazie anche alla partecipazione a TFL Extended 2019, che ha proseguito il suo percorso di crescita con il TorinoFilmLab lavorando alla sceneggiatura del prossimo film - ancora in progress – in ScriptLab 2025.



