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S. Rita / Mirafiori | 25 luglio 2026, 08:32

"Via Roveda", un libro per raccontare la Mirafiori degli anni Settanta

Il 18 settembre un viaggio nella memoria della Torino operaia

&quot;Via Roveda&quot;, un libro per raccontare la Mirafiori degli anni Settanta

Non è soltanto la presentazione di un libro, ma un'occasione per riscoprire una parte importante della storia popolare di Torino. Il prossimo 18 settembre, l'associazione Crescere Insieme, in via Anselmetti 67, ospiterà la presentazione di Via Roveda, il volume di Massimo Bilotto dedicato alla Mirafiori Sud degli anni Settanta. 

L'iniziativa, organizzata da Piero Ventre, vedrà anche la partecipazione del presidente di Atc Maurizio Pedrini.

Un viaggio nella Mirafiori che fu

Sogni, cortili e vita a Mirafiori negli anni '70 è il sottotitolo del libro, che anticipa il cuore del racconto: una narrazione costruita sui ricordi, sugli incontri e sulla quotidianità di un quartiere che ha rappresentato uno dei simboli della Torino industriale.

Attraverso la storia di via Roveda, Massimo Bilotto ripercorre un'epoca fatta di cortili vissuti, amicizie, solidarietà tra vicini e speranze condivise. Un racconto autobiografico che restituisce l'immagine di una Mirafiori autentica, capace di emozionare chi quegli anni li ha vissuti e di incuriosire le nuove generazioni.

Redazione

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