Cinemambiente in Valchiusella: tutto pronto per l'ottava edizione

Ritorna Cinemambiente in Valchiusella, che, giunto alla ottava edizione, si conferma come un appuntamento di punta dell’estate canavesana e che, anche quest’anno, si svolgerà in due parti, dal 30 luglio al 2 agosto e dal 6 al 9 agosto.

Nel corso dei due weekend lunghi, la rassegna itinerante come sempre abbraccerà in successione tutti gli otto Comuni della Valle (Val di Chy, Traversella,

Vidracco, Rueglio, Brosso, Valchiusa, Issiglio, Vistrorio) in una serie fitta di appuntamenti che seguono la consueta impostazione glocal, attenta alle specificità di ciascuna realtà e, allo stesso tempo, ai temi e alle urgenze ambientali diffuse a livello planetario. Nell’edizione 2026 spicca una particolare attenzione alla biodiversità, oggi al centro di dibattiti, di iniziative di tutela e di mobilitazione come mai prima d’ora, in quanto riconosciuto elemento-chiave della resilienza climatica ed ecologica.



Da sempre il fulcro della rassegna, le proiezioni serali all’aperto presentano quest’anno una selezione di film proveniente dalla più recente produzione ambientale internazionale ed estremamente variegata, che spazia dai corti ai lungometraggi, dal cinema dal vero all’animazione.



In alcuni casi adatti anche al pubblico dei più piccoli, i titoli proposti affrontano molteplici temi ambientali d’attualità, dalla difesa degli habitat e delle risorse naturali alla protezione delle specie a rischio fino all’inarrestabilità del riscaldamento globale esaminata nella sua conseguenza sempre

più allarmante della fusione dei ghiacciai. A ogni tappa, gli appuntamenti serali sono preceduti da iniziative, organizzate in stretta collaborazione con realtà locali o attive sul territorio, che si succedono nel corso di tutta la giornata e sono modulate per pubblici di età e di interessi diversi. In mattinata le passeggiate guidate sono occasione non solo per scoprire le peculiarità e le bellezze naturali dei singoli Comuni, ma anche per conoscerne la storia e le tradizioni o per scoprire nuovi itinerari nati da interventi di cura e ripristino del territorio, come il Sentiero della Fenice, che verrà inaugurato a Valchiusa nel corso della rassegna e che attraversa un bosco colpito due volte dagli incendi. Proposti nel pomeriggio, anche i laboratori didattici per i bambini dai 5 ai 10 anni, curati dal Museo Regionale di Scienze Naturali e dalla Cooperativa Arnica, si svolgono di volta in volta in habitat diversi, in modo da avvicinare i più piccoli alla conoscenza di eco-sistemi complessi o di specifici fenomeni fisici e naturali. Diventati dallo scorso anno appuntamenti stabili nel secondo pomeriggio, gli ecoeventi lasciano spazio alle arti e alle forme comunicative che declinano i temi ambientali in linguaggi diversi da quello cinematografico e che in quest’edizione arricchiscono il cartellone di performance teatrali, presentazioni di libri, mostre e dibattiti.



Ogni appuntamento sarà accompagnato dalla presenza di esperti e autori che introducono le proiezioni o intervengono agli incontri e ai dibattiti – tra i quali figurano quest’anno gli scrittori Giorgio Volpi e Nicolò Oppicelli, la poetessa Laura Fusco e il climatologo Luca Mercalli, ospite abituale della rassegna – o di promotori di iniziative e campagne di cui Cinemambiente condivide presupposti e finalità.