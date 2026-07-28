Nasce il "Tavolo del Parco": i Cinque Laghi di Ivrea chiamano a raccolta le associazioni locali

Prosegue il percorso di consolidamento del Parco naturale dei Cinque Laghi di Ivrea, il più giovane dei parchi della Città metropolitana di Torino. La Comunità Consultiva ha infatti avviato la costituzione del Tavolo del Parco, chiamando le associazioni del territorio a manifestare il proprio interesse a partecipare a quello che sarà il principale luogo di confronto tra istituzioni e comunità locali sulle strategie di tutela e valorizzazione dell'area protetta.

Il Tavolo del Parco sarà coordinato da un rappresentante nominato dalla Comunità Consultiva e sarà composto da un rappresentante dell'Ente gestore, dai rappresentanti dei Comuni del Parco, dai rappresentanti delle associazioni locali ammesse e da eventuali esperti indicati dalla stessa Comunità Consultiva, dall'Ente gestore o dai Comuni. Con funzioni consultive e propositive, si riunirà indicativamente quattro volte all'anno per condividere strategie e obiettivi dell'area protetta, favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse nella gestione del Parco, coordinare le iniziative turistiche, ricreative, didattiche, sportive e scientifiche promosse dalle associazioni e sviluppare progetti di collaborazione anche con altre aree protette.

«Il Parco dei Cinque Laghi è un patrimonio di straordinario valore naturalistico, paesaggistico e culturale, ma potrà esprimere pienamente le proprie potenzialità solo se saprà crescere insieme al territorio. Per questo abbiamo scelto di puntare sul massimo coinvolgimento delle associazioni e delle realtà locali, affinché ciascuno possa portare competenze, idee e progettualità. Vogliamo costruire un Parco capace di coniugare la tutela dell'ambiente con le esigenze delle comunità locali e di diventare un motore di sviluppo sostenibile, fondato sul dialogo e sulla condivisione delle scelte», sottolinea il consigliere metropolitano delegato all'ambiente Alessandro Sicchiero.

Possono presentare la manifestazione di interesse le associazioni locali operanti nei settori ambientale, sportivo, agricolo, turistico, culturale e negli ambiti affini. Ogni associazione ammessa parteciperà al Tavolo con un proprio rappresentante.

Le candidature dovranno essere trasmesse, entro le ore 12 di venerdì 25 settembre.