Ivrea riabbraccia il suo "Tondo": completato il restyling dello storico campo dei giardini Giusiana

C’è un luogo che, per generazioni di eporediesi, è semplicemente “il Tondo”. Un nome entrato nel linguaggio comune cittadino e legato a partite improvvisate da ragazzini, tornei estivi e giornate di divertimento e sport spontanei. Oggi quel luogo, simbolo dei giardini Giusiana, si presenta con un volto nuovo grazie a un importante intervento di riqualificazione che ne restituisce pienamente il valore sportivo e sociale. Il campo da basket circolare è stato infatti completamente rinnovato con un intervento da 54mila euro e ha potuto recentemente ospitare la sua prima grande manifestazione in occasione del Torneo del Cerchio, tradizionale appuntamento che ogni anno richiama appassionati e curiosi. L’intervento è il risultato di un percorso nato dal basso e sviluppato nel tempo grazie alla collaborazione tra associazioni, cittadini e amministrazione comunale. Un contributo importante è arrivato dal collettivo culturale Warde e dall’associazione sportiva Lettera 22 Ivrea, che già nel 2024 avevano proposto un progetto di valorizzazione degli spazi sportivi urbani della città.



A questo si sono aggiunti l’impegno dell’associazione Quelli del Tondo e il lavoro svolto negli anni dalla Loggia dei Martelli, organizzatrice del Torneo del Cerchio e punto di riferimento per la cura del campo. La riqualificazione ha riguardato sia l’aspetto tecnico sia quello estetico. I lavori hanno restituito alla città uno spazio moderno e funzionale, mentre la nuova identità visiva, curata da Warde, ha trasformato il campo in un autentico elemento di riconoscimento urbano. Al centro della pavimentazione campeggia, gialla sul fondo azzurro, la scritta “TONDO”. I colori richiamano il paesaggio e la Serra morenica. Il progetto, tuttavia, non si conclude con la fine dei lavori. A partire dall’autunno saranno coinvolte le scuole del territorio in un percorso dedicato al significato dello spazio pubblico e al ruolo che il Tondo può assumere nella vita della città. Non solo basket.



Negli ultimi anni sono state rilanciate le attività dell’atletica leggera e del rugby al campo sportivo Santi-De Witt nel quartiere San Giovanni; il calcio cittadino ha trovato nuova stabilità e visibilità grazie all’accordo pluriennale con l’Ivrea Calcio, che ha permesso la riqualificazione dei campi Pistoni e Brunoldi; è stato inoltre rimesso in funzione, con un investimento da parte dell’Amministrazione di circa 50mila euro, il campo sportivo di Bellavista, storicamente molto frequentato ma recentemente in condizioni di abbandono: ora la struttura è omologata e utilizzata regolarmente da cinque squadre, tra le quali il Bellavista “padrone di casa” e diverse compagini di calcio femminile. Sempre in zona Bellavista, è stata montata presso i giardini della Don Milani una piccola palestra esterna su prato. L’intenzione è intervenire anche su un secondo e vicino campo da calcio, su fondo rigido, utilizzato in particolare dai giovani che frequentano l’associazione Bellavista Viva. Spazio anche al tennis: grazie a un accordo pubblico-privato sono in partenza i lavori di riqualificazione della storica struttura di via Cascinette.



Il progetto prevede la realizzazione di tre campi in terra rossa, due dei quali saranno coperti durante la stagione fredda, e quattro campi da padel interamente coperti, oltre al completo rinnovamento degli spogliatoi e dell’area bar-ristoro. L’intervento rappresenta anche un nuovo tassello nella riqualificazione urbana del quartiere San Lorenzo, uno dei più dinamici della città. Dopo la realizzazione della piazzetta colorata davanti alla scuola Fiorana, è infatti previsto anche il ridisegno complessivo di via De Gasperi, con l’obiettivo di migliorare vivibilità, sicurezza e qualità degli spazi pubblici. «Tutti questi interventi, piccoli e grandi, raccontano una città intenzionata a non fermarsi, una città che cerca costantemente nuove strade per costruire il proprio futuro senza dimenticare il passato che l’ha resa celebre nel mondo» ha dichiarato l’assessore Francesco Comotto.