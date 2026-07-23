A Ivrea la fotografia scende in strada, il Museo Garda racconta le botteghe storiche attraverso gli occhi dei giovani

Sabato 25 luglio, dalle 16 alle 17.30, il Museo Garda organizza Flash – Ritratto di bottega, laboratorio fotografico dedicato a ragazzi e famiglie dai 9 ai 18 anni.

Guidati dalla fotografa professionista Julia Vitkovska, i partecipanti esploreranno le botteghe storiche del centro di Ivrea, imparando a utilizzare smartphone e fotocamere come strumenti di narrazione consapevole. Dopo una breve introduzione dedicata all'etica dell'immagine e alle tecniche di ripresa, il laboratorio proseguirà nelle vie del centro e si concluderà al museo con la selezione e la condivisione degli scatti realizzati.