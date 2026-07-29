Cantiere Baldissera, confermati gli sgravi fiscali per i commercianti di via Chiesa della Salute

Anche se il cantiere che ha trasformato piazza Baldissera da rotonda ad incrocio con semafori è ormai praticamente terminato, il Comune di Torino conferma gli sgravi fiscali per i commercianti di via Chiesa della Salute. Gli assessori al Commercio, alla Viabilità e al Bilancio Paolo Chiavarino, Chiara Foglietta e Gabriella Nardelli hanno incontrato ieri il presidente dell’associazione dei commercianti di via Chiesa della Salute Giovanni Scolaro, che si è fatto portavoce delle criticità vissute dai negozianti della zona.

Sgravi ai negozianti con cantieri superiori ai 6 mesi

La riduzione del passaggio delle auto, così come i bus deviati e la chiusura dell'incrocio con via Stradella hanno penalizzato gli esercenti di questo angolo di Borgo Vittoria. Per questo l'assessore Nardelli ha annunciato che a settembre rinnoverà gli sconti sulle tasse comunali ai negozianti colpiti dai cantieri, superiore ai sei mesi. In quest'ambito si inserisce anche il tessuto commerciale nel tratto di via Chiesa della Salute fino a via del Ridotto.

Lavori sulla copertura ex ferrovia

Con un investimento da 900mila euro, a fine estate partiranno i lavori che interesseranno oltre 6.700 metri quadrati tra la copertura della ex ferrovia e i giardini in corrispondenza di via Chiesa della Salute. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova area giochi, nuovi alberi, ampie superfici verdi, percorsi pedonali, aree di sosta e la riduzione delle superfici asfaltate, proseguendo il recupero di uno spazio che per molti anni era rimasto un semplice parcheggio privo di qualità urbana.

Nuovo giardino pubblico

Nel luglio 2026 la Giunta ha inoltre approvato un ulteriore progetto per la realizzazione di un nuovo giardino pubblico attrezzato nell’area tra via Stradella e corso Venezia. L’investimento, di circa 540 mila euro finanziati dal programma PN Metro Plus, consentirà di trasformare un’area degradata in uno spazio completamente accessibile e ricco di funzioni. Sono previsti 27 nuovi alberi, l’aumento della superficie permeabile dal 10% al 90%, un sistema di raccolta e gestione naturale delle acque piovane attraverso un rain garden, il recupero della storica bialera di Lucento, percorsi ciclopedonali continui, isole fitness, arredi urbani e pannelli informativi accessibili anche alle persone con disabilità. L’avvio dei lavori è previsto nel 2027.

“L’amministrazione – hanno sottolineato gli assessori – è pienamente consapevole dei disagi prodotti da un cantiere di questa portata e continuerà a monitorarne l’evoluzione insieme agli assessorati competenti. Parallelamente, gli investimenti sullo spazio pubblico, sulla sicurezza urbana, sui servizi di comunità e sulla programmazione culturale testimoniano la volontà di non lasciare solo il quartiere durante questa fase di trasformazione, ma di accompagnarlo verso una riqualificazione che possa produrre benefici duraturi anche per il tessuto commerciale locale”.