Gelateria dei Principi, dopo il rogo la raccolta fondi. La titolare: "Il nostro sogno è andato in fumo. Grazie a chi ci darà una mano"

"Ciao mi chiamo Elisa e sono la titolare della Gelateria dei Principi". Comincia così l'appello di Elisa Serafino, che oggi ha aperto una raccolta fondi per salvare il suo locale, andato letteralmente in fumo ieri mattina a causa di un terribile incendio domato prontamente dai vigili del fuoco, ma che ha creato ingenti danni.

Stiamo parlando della Gelateria che si trova in via Principi d'Acaja all'angolo con via Vassalli Eandi. A causare l'incendio, come spiega la stessa titolare, sarebbe stato "un corto circuito".

"La storia della gelateria - spiega Elisa, appellandosi ai cittadini torinesi e in particolare ai residenti di Cit Turin, che stanno già condividendo in varie chat il suo messaggio - è cominciata nel 1987 con i miei genitori che hanno aperto la loro prima gelateria in via Livorno. Diciassette anni fa ci siamo trasferiti qui in via principi D’Acaja 16M, continuando il sogno di una vita di mio padre. Per chi volesse contribuire con un piccolo aiuto, Grazie da parte mia e di mio papà".

La raccolta fondi è aperta sulla piattaforma www.gofundme.com a questo link