Barriere e strisce cancellate in corso Monte Cucco: scatta il piano di restyling

Marciapiedi "muro" alti 30 centimetri, scivoli raccordati a metà e assenza totale di strisce pedonali nei punti cruciali. Era questa la fotografia scattata lungo il lato est di corso Monte Cucco, agli incroci con via Lorenzo Delleani e via Monte Ortigara, finita al centro di un'interpellanza presentata in Circoscrizione 3 dal capogruppo di Torino Bellissima, Davide Scanavino. Una situazione che rendeva quasi impossibile il passaggio per anziani, persone con disabilità in carrozzina e genitori con i passeggini, spingendo al contempo i pedoni ad attraversamenti improvvisati e pericolosi.

Via ai cantieri in autunno

Nelle scorse ore, tuttavia, è stata confermata la messa in cantiere degli interventi di adeguamento. Le opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la realizzazione della segnaletica pedonale rientreranno nel quadro dei fondi Crt legati al piano "Torino cambia: spazi che uniscono - Interventi mirati di risanamento conservativo del suolo pubblico".

I lavori di messa in sicurezza, che replicheranno il modello già adottato con successo all'incrocio attiguo con via Fattori, saranno eseguiti in una finestra temporale compresa tra la metà di ottobre 2026 e i primi mesi del 2027.

Soddisfazione dall'opposizione: "Priorità ai risultati concreti"

"Avevo segnalato una criticità evidente per la sicurezza e l'accessibilità di questa zona" dichiara Scanavino. "In via Ortigara il marciapiede era di fatto impraticabile, mentre in via Delleani la presenza di scivoli senza strisce pedonali rappresentava un controsenso logico. La conferma ufficiale dell'avvio dei lavori dimostra la bontà della segnalazione. Questo è il nostro modo di intendere il ruolo amministrativo: ascolto dei residenti, verifiche sul posto e atti puntuali per portare a casa interventi utili. Le polemiche passano, le opere restano".