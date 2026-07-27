Tramonta l'idea di una velostazione all'interno di Torino Porta Susa, RFI: "Non si può fare nè dentro, nè fuori"

Tramonta l'idea di una velostazione all'interno di Torino Porta Susa: dopo i sopralluoghi effettuati nel 2024 e nel 2025, RFI ha infatti annunciato che non è possibile realizzare il parcheggio per bici all'interno dello scalo ferroviario. Tramontata anche l'idea di ricavare uno a spazio dedicato alle due ruote all'esterno, sull'area vicina a via Ponte Unione Europea, a "causa di alcune criticità tecnico-funzionali".

Escluso al momento che quest'infrastruttura venga realizzata da FS Park (società gestore della velostazione a Porta Nuova), perché "non risulta definito un progetto finanziato né un cronoprogramma condiviso per la realizzazione della velostazione". La doccia gelata per gli amanti della mobilità green è arrivata per voce dell'assessore alla Viabilità Chiara Foglietta, sollecitata sul tema dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Cresce uso velostazione Porta Nuova

Ma ci sono comunque buone notizie per chi si sposta sui pedali. Cresce infatti l'uso della velostazione di Porta Nuova: nel 2025 l’occupazione media giornaliera del parcheggio bici era circa del 25% della capienza totale, con oltre 2500 accessi occasionali. In aumento anche il numero degli abbonamenti, con una media di 15 mensili e un utilizzo quotidiano stabile da parte di utenti privati. Un trend e numeri confermati anche nel primo semestre del 2026.

In arrivo stalli nelle stazioni minori

Ampliando lo sguardo anche alle stazione minori, ecco il piano di RFI per la mobilità dolce. L'attuale stazione di Torino Rebaudengo è già provvista di stalli scoperti per le bici sulle aree esterne di via Fossata. Per quella di Orbassano ospedale S. Luigi sono previsti 110 parcheggi bici al coperto: l'attivazione è prevista nel secondo semestre 2027. Deadline analoga per lo scalo di Torino Lesna, dove ci saranno 32 stalli per bici.

A dicembre 2027 taglio del nastro per 144 stalli bici scoperti nella stazione di Torino Dora. Alla fermata Crocetta (ex Zappata) sono previsti 156 stalli bici scoperti e 60 box, anch’essi scoperti. L’attivazione è prevista nel primo trimestre 2028. Entro il 2029 taglio del noastro per i 30 nuovi stalli a Torino San Paolo, nell'ambito dei lavori per la Sfm3.

"E' una brutta notizia per Torino - ha replicato Firrao - che il parcheggio per bici di Porta Susa non venga realizzata. Accogliamo invece con favore la scelta della Città di candidare nuove velostazioni al bando regionale, una proposta che avevamo sollecitato".